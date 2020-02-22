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В государственном учреждении ст. Динской выявлены нарушения

Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора проведена плановая проверка государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Динской социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».

В ходе проверки государственными инспекторами было установлено, что в данном социальном учреждении не осуществлялся должным образом контроль за хранящейся продукцией. В частности, в журнале наблюдений за хранящейся продукцией не должным образом вёлся контроль за органолептическими показателями круп.

По результатам проверки были составлены протоколы по ст. 7.18 КоАП РФ на юридическое лицо и должностное лицо, также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, за исполнением которого установлен контроль.

Для справки: журнал наблюдения за хранящейся продукцией заполняется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по хранению продуктов переработки зерна. Порядок проведения контроля должен быть прописан в программе производственного контроля, разработанной на основании государственных стандартов и технических документов.

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Категория: Новости / Официальные новости

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