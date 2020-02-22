ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю отмечается сезонная активизация лиц, занимающихся незаконной добычей водных биоресурсов с использованием самоловных (красноловных) крючковых снастей.

Так, в ходе проведённых мероприятий в акватории Ахтарского лимана и в районе Ачуевской косы Азовского моря вытралено более 11 200 указанных орудий лова.

В соответствии с п.49.1. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 при любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение указанного орудия лова.

При выявлении лиц, установивших запретные орудия лова, они будут привлечены к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

Источник: пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю