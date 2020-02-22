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Начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы»
Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 143 «О присвоении воинских званий высших офицеров, специальных званий высшего начальствующего состава и высшего специального звания» присвоено специальное звание «генерал-майор внутренней службы» Пестову Виктору Владимировичу, начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю.
Источник: Пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю
Категория: Новости / Официальные новости