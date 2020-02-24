ВЛАДИМИР СИНЯГОВСКИЙ: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС – САМЫЙ ВАЖНЫЙ НА СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ

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Президент обоснованно обеспокоен негативными прогнозами на ближайшие годы. Суммарный коэффициент рождаемости в стране, по предварительной оценке, составляет 1,5. Примерно столько же было в 1943 году во время Великой Отечественной войны!

Ключевая задача — к 2025 году обеспечить устойчивый рост населения. Обозначив демографическую проблему как одну из наиболее серьезных на сегодняшний день в России, Президент отметил, что эта проблема носит объективный характер, потому что в период создания семей и рождения детей вошло самое малочисленное поколение 90-х годов.

«Обозначенная проблема во время Послания Президента имеет решение. Президент убедительно показал, что предшествующие меры поощрения рождаемости дали свой результат. А это значит, что продолжение поддержки семьи может подтолкнуть и это нынешнее малочисленное поколение на создание семьи, рождение детей и даже многодетность», – отметил депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме Владимир Синяговский.

Соответствующая работа ведется. Уже сегодня начались выплаты на третьего и последующего ребенка для малоимущих семей. Но этого недостаточно. Президент предложил с 1 января 2020 года включительно начать выплаты для детей от 3 до 7 лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума. Для этого потребуется корректировка федерального бюджета, и исполнительной власти совместно с нами, законодателями, это нужно сделать максимально оперативно», – заключил он.

Источник: http://www.er-duma.ru/news/vladimir-sinyagovskiy-demograficheskiy-vopros-samyy-vazhnyy-na-segodnya-v-nashey-strane/