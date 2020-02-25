Развитием и благоустройством села Абрау-Дюрсо будет заниматься специальный фонд

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Администрация города подписала соглашение о социально-экономическом развитии и благоустройстве сельского округа Абрау-Дюрсо. Работать в этом направлении будет вновь созданный Фонд развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо».

В рамках реализации первого соглашения о сотрудничестве, которое было подписано летом прошлого года, Абрау-Дюрсо выделено 19 млн. рублей. За это время для Городской больницы №2 села Абрау-Дюрсо был приобретен автомобиль, который используется для перевозки пожилых и маломобильных граждан при обслуживании неотложных вызовов. Также в больнице установлен и успешно работает гематологический анализатор, благодаря которому оперативно проводятся исследования крови. Отремонтирован геронтологический кабинет.

Детский сад №27 получил новое оборудование: интерактивный кабинет, площадку для изучения правил дорожного движения, уличные игровые элементы и универсальную кухонную машину. В клубе «Большие хутора» сделан ремонт помещений, а для коллективов «Центра творчества и ремесел» приобретены костюмы. В селе Абрау-Дюрсо отремонтировано дорожное покрытие на 3-х улицах.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск