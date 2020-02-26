Предприниматель из Лабинского района привлечен к ответственности за производство фальсифицированного сливочного масла

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В рамках выполнения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции при проведении лабораторных исследований ФГБУ «ВГНКИ» образца масла сладко-сливочного несоленого «Традиционного», м.д.ж. 82,5%, ГОСТ 32261-2013, производства индивидуального предпринимателя Безгиной Е.М. в Лабинском районе, установлена фальсификация жировой фазы масла жирами немолочного происхождения.

Таким образом, фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на упаковке, а также требованиям ГОСТа, в соответствии с которым указанная продукция была выработана.

Несоответствие продукции (образца масла сладко-сливочного несоленого, «Традиционного», м.д.ж. 82,5%,), квалифицируется как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

По данному факту составлен административный материал по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, выдано предписание о прекращении действия декларации, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора