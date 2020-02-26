Утверждены эскизы для проекта «Стена Победы в Новороссийске»

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26 февраля на совещании в администрации города представили утверждённые эскизы граффити-рисунков патриотического проекта «Стена Победы в Новороссийске». Решение о том, какие именно военные сюжеты лягут в основу макетов принимали эксперты специально созданного художественного совета.

В него вошли представители военно-патриотических учреждений города, учреждений культуры, историки, представители общественности. Были проведены выездные оргкомитеты, встречи с жителями, получено их согласие на размещение граффити на фасадах домов.

Художники приступят к работе в первых числа марта. Над каждым рисунком будет работать не менее шести специалистов. В рамках проекта запланировано оформление 10 многоквартирных домов Центрального и Южного внутригородских районов на тему Великой Отечественной войны. Завершены все работы будут к 1 мая.

Целью проекта «Стена Победы в Новороссийске» является патриотическое воспитание молодежи, напоминание о важности сохранения мира. Глава города Игорь Дяченко идею поддержал с самого начала. Он выразил надежду, что у жителей и гостей города эти работы

вызовут самые лучшие, искренние патриотические чувства.

У нашего города уже есть положительный опыт использования граффити для украшения города, в том числе и на военную тематику. Например, стрит-арт объект, посвященный Всероссийской акции «Бескозырка» на стене дома по проспекту Ленина, граффити на военную тематику есть и на фасаде центра поисковых работ Новороссийска.

Источник: Пресс-служба Администрации МО город Новороссийск