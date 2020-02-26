Под председательством исполняющего обязанности главы Туапсинского района Виталия Мазнинова проведен «Час контроля»

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На прошлой неделе по поручению депутата Государственной Думы Владимира Синяговского Виталием Мазниновым – исполняющим обязанности главы Туапсинского района, было организовано совещание – «Час контроля».

В работе совещания приняли участие ответственные работники служб района, а также помощники депутата Госдумы.

Были обсуждены сроки рассмотрения обращений граждан в адрес депутата. Удалось обсудить пути решения трудных вопросов. В частности, газификация Северной части района, проблемы обманутых дольщиков, строительство очистных сооружений и другие. Разработаны дорожные карты, определены позиции, где нужна помощь Владимир Ильича.

После этого был организован выезд в с. Красное Вельяминовского сельского поселения по проблемным вопросам заявителя многодетной семьи.

"Уверен, что в дальнейшем в Туапсинском районе, нас ждет продуктивная и плодотворная работа," – подчеркнул Владимир Синяговский в режиме видеоселектора.