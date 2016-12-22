Депутаты городской Думы согласовали новых заместителей главы Краснодара

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На 30-м заседании депутаты городской Думы согласовали кандидатуры первого заместителя и двух заместителей главы Краснодара, а также нового управляющего делами администрации столицы Кубани. Их представил глава кубанской столицы Евгений Первышов.

— На все должности пришли опытные, профессиональные люди. Они уже зарекомендовали себя с хорошей стороны, в том числе, работая на разных должностях в администрации Краснодара, в других городах. Рассчитываю, что свой опыт и знания они направят на решение тех важных задач по развитию столицы края, которые сегодня перед нами ставит губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, жители краевого центра, — сказал Евгений Первышов, выступая на заседании.

В повестку дня 30-го заседания включено более 30 вопросов. Вопросы о согласовании кадровых назначений на заседании внес начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Олег Зубрицкий. Евгений Первышов озвучил имена кандидатов, предлагаемых на ответственные посты, и дал каждому краткую характеристику. После чего депутаты проголосовали за назначение каждого из них.

На должность первого заместителя главы города согласован Сергей Васин, который с 2010 года занимал пост заместителя главы Краснодара, курирующего вопросы внутренней политики. Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко, с ноября 2015 года руководивший департаментом городского хозяйства и ТЭК. До этого занимал должность директора МКУ «Горжилхоз».

Заместителем главы Краснодара по вопросам архитектуры и градостроительства утвержден Владислав Ставицкий. До этого с января 2015 года по август 2016-го он занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, также работал заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

На должность управляющего делами администрации Краснодара согласован Валерий Карасев. В течение последних двух лет он работал начальником управления экономической безопасности и режима, а также заместителем генерального директора АО «Норильскгазпром». Ранее занимал должность начальника отдела Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

— Рассчитываю, что новый управляющий делами быстро войдет в курс дел, сконцентрирует усилия на решении текущих задач по оптимизации расходов на содержание аппарата администрации города, в том числе — по сокращению затрат на аренду помещений, — сказал Евгений Первышов.

Источник: http://krd.ru