В Новороссийске состоялся бал кадет

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Бал кадет, который все очень ждали, состоялся сегодня в здании Новороссийского морского вокзала.

Это мероприятие, по традиции, вызывает огромный интерес: посмотреть на него приходят сотни гостей, среди которых родители, бабушки и дедушки участников новогоднего бала, а также атаманы казачьих обществ и представители городской администрации. Готовиться к нему воспитанники Новороссийского казачьего корпуса города начинают задолго и делают это очень прилежно. Всё это для того, чтобы в парах с девушками исполнить вальс, полонез, мазурку, русские народные танцы. В этом году бал кадет проходит в седьмой раз. Пропустить его не смог и депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Синяговский. Именно он стоял у истоков создания этого учебного заведения. Сегодня Новороссийский кадетский корпус – это визитная карточка города-героя. В 2016 году ушёл из жизни первый руководитель и наставник кадет Андрей Лактюшкин. Депутат Госдумы предложил увековечить имя этого человека, предложение было встречено поддержкой зала. Также тепло был встречен собравшимися глава администрации города Новороссийска Игорь Дяченко. В своём поздравлении он отметил, что Новороссийский кадетский корпус уже дважды получил переходящее знамя Президента Российской Федерации за победу во Всероссийском конкурсе на звание лучшего кадетского корпуса страны. - Так держать! И не сдавать позиций, - напутствовал Дяченко кадет.

Источник: Пресс-служба администрации города Новороссийска