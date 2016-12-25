В. Синяговский : подход надо найти ко всем...

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В Новороссийске прошёл форум органов территориального самоуправления. Активных общественных деятелей в преддверии нового года благодарили за участие в жизни города, за помощь во всех делах – от организации праздника улицы, до обхода домов для выявления узких мест в рамках антитеррористиче ской безопасности.

В форуме приняли участие представители общественников муниципальных образований 49 избирательного округа: Туапсинского и Северского районов, городов Геленджик и Горячий ключ.

«Оком народа» назвал органы территориального самоуправления вновь избранный глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он отметил, что работа ТОС –важное направление, которое обеспечивает взаимосвязь всех служб города по вопросам, волнующим жителей. «Обозначенные населением проблемы оперативно рассматриваются и контролируются во многом благодаря вам. Эта взаимосвязь способствует максимальному приближению к самоуправлению в округах города. Без вас никуда», - заключил И. Дяченко.

Слова благодарности за активную общественную работу председателям ТОС, квартальным и домкомам высказал депутат Государственной Думы РФ Владимир Синяговский. «Очень непросто работать с жителями, у каждого своя ситуация, своё отношение, настроение, а подход надо найти ко всем. Через вас мы получаем от людей вопросы, и через вас работаем с ними по убеждению, разъяснению, привлечению к тем или иным делам», - сказал Владимир Ильич. Он напомнил, что существующая вертикаль муниципального самоуправления сформировалась не сразу. Пришлось долго собирать опыт с муниципалитетов, имеющих лучшую практику, адаптировать его и оттачивать. Сегодня представить работу города и сельских поселений без ТОС невозможно, именно они помогают эффективно справляться как с хозяйственными, так и с общественно-поли тическими задачами.

На форуме лучших отметили почетными знаками и грамотами, а представители ТОС показали, что умеют не только работать, но и веселиться – каждый внутригородской район представил оригинальную музыкальную открытку.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск