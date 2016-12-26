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Владимир Синяговский: Они исполнили свой интернациональный долг...

В понедельник в 15 часов по местному в Новороссийске началась акция памяти по погибшим в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря православным молебном, который провел протоирей Отец Максим.

В парке им. Фрунзе у памятника «Скорбящий ангел» новороссийцы возложили цветы и провели минуту молчания.

Почтить память погибших пришли: депутат Государственной Думы РФ ФС Владимир Синяговский, глава муниципального образования город Новороссийск Игорь Дяченко, Председатель Городской Думы Александр Шаталов. 
  

Владимир Синяговский выразил глубокие соболезнования родным и близким, погибших в авиакатастрофе ТУ-154 25 декабря.

«Мы собрались у памятника воинам интернационалистам не случайно. Погибшие тоже выполняли свой долг перед Родиной и человечеством. И мы скорбим со всей страной, со всем миром. Приносим родным и близким погибших слова скорби и сочувствия», - с этими словами обратился к участникам акции Владимир Синяговский.

1000 гвоздик легли к подножию памятника от жителей города – героя.

Напомним, что в результате авиационной катастрофы самолёта Ту-154, происшедшей 25 декабря 2016 года в районе города Сочи Краснодарского края, имеются многочисленные жертвы. На борту находились 92 человека — 84 пассажира, восемь членов экипажа. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, военнослужащие.

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Категория: Новости / Официальные новости

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