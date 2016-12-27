У Новороссийска новый мэр!

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Игорь Дяченко вступил в должность главы муниципального образования город Новороссийск.

Перед началом церемонии инаугурации в большой зал администрации внесли святыни города-героя: его историческое знамя и государственные награды. В присутствии актива города, представителей краевых властей, депутатов Государственной Думы председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов от лица горожан вручил Игорю Дяченко официальные символы - геральдический знак и символический ключ. Также избранный глава города получил удостоверение и библию.

Он поблагодарил всех за поддержку и доверие, и отметил, что считает своей важнейшей задачей - сохранение преемственности власти и поддержку заданного курса развития города. «Горожане вправе ожидать от нас экономической и социальной стабильности, роста качества жизни и количества рабочих мест, благоприятного инвестиционного климата и сохранения темпов промышленного роста, - заявил И. Дяченко, - сегодня в Новороссийске заложен надежный фундамент для его развития. Благодаря этому мы готовы к разработке новой городской стратегии, ориентированной на увеличение населения до 500 000 человек к 2030 году».

По словам нового главы Новороссийска, задачами городских властей станут: перспективное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры; качественное образование и здравоохранение; насыщенная культурная и общественная жизнь горожан.

Игорь Дяченко принёс присягу на верное служение городу-герою и новороссийцам: «Торжественно клянусь уважать и защищать права и свободы жителей города-героя, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации и Краснодарского края, Устав муниципального образования город Новороссийск, верно служить Новороссийску и новороссийцам».

От имени губернатора Кубани нового градоначальника поздравил заместитель главы Краснодарского края Юрий Бурлачко. Он зачитал приветственный адрес от главы края и отметил, что Новороссийск сегодня является первым в крае по темпам экономического роста, лидером по привлечению инвестиций. «Ваша задача сохранить и усилить эти тенденции. Вам по силам справиться с поставленными задачами», - заключил заместитель главы Краснодарского края.

Также И. Дяченко поздравили: заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского Виктор Чернявский и Епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност.

Нового главу Новороссийска напутствовал его предшественник, а ныне депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. Он отметил, что Новороссийск имеет свою культуру, традиции, и с ними нужно считаться, выстраивать отношения с людьми. «Глава города в ответе за всё! Надо любить жителей, они здесь во главе. Мы выстраивали эту вертикаль в течение 14 лет и она, конечно, должна быть сохранена ради будущего города», - подчеркнул В. Синяговский и пожелал доброго пути.

Источник: Пресс-служба администрации МО Новороссийск