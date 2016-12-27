Горячая линия по защите прав туристов в новогодние праздники открылась в ОП РФ

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Специальный штаб будет проводить регулярный мониторинг ситуации на популярных туристических направлениях.

27 декабря в Общественной палате РФ открылась горячая линия по защите прав туристов.

По телефону 8 (800) 700-83-63, а также через специальную форму граждане, попавшие в сложную ситуацию во время отдыха, могут обратиться за помощью к экспертам.

«Традиционно большое количество россиян использует новогодние праздники для туристических поездок. В этом году мы ожидаем, что основной поток туристов сосредоточится внутри страны, поэтому на популярных направлениях, таких, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Домбай и других, нашими экспертами будет вестись постоянный мониторинг ситуации. При этом мы также будем оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут произойти с россиянами на зарубежных курортах», — заявила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

В ОП РФ будет организован специальный штаб, который займется проведением регулярного мониторинга ситуации на популярных туристических направлениях.

«Мы будем работать в тесном контакте с руководством Ростуризма и министерства иностранных дел России. Если проблемы возникнут в конкретных субъектах, то, соответственно, будем выходить непосредственно на руководство регионов», — заметила Елена Сутормина.

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ