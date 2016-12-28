Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

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31 декабря и 6 января рабочий .день отделений почтовой связи в Краснодарском крае и в Республике Адыгея будет сокращен на один час

1, 2 и 7 января 2017 года являются выходными для всех отделений почтовой связи, в эти дни не осуществляются доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Источник: Пресс-служба "Почта России"