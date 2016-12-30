Россияне теперь могут платить налоги за других

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C 30 декабря 2016 г. в России можно будет платить налоги не только за себя, но и за других людей. Соответствующая поправка уже внесена в Налоговый кодекс, рассказал журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Ведомство добивалось внесения этой поправки три года, сказа Михаил Мишустин. По его словам, устаревшая законодательная норма мешала, граждане жаловались на незачисление платежей при уплате налогов за близких родственников. С 30 декабря любое лицо сможет заплатить налог за любого налогоплательщика.

По реквизитам платежного поручения можно будет установить, кто за кого платил. В случае пересчета налогов деньги вернут налогоплательщику, за которого заплатили налог.

Кроме того, с 9 января 2017 г. физические лица смогут подавать заявления о постановке на налоговый учет в любом налоговом органе России для получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН). Место регистрации значения не имеет.

Тем не менее действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии места жительства) сохраняется.

Источник: www.vestifinance.ru