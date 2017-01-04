«Адмирал Кузнецов» завершил поход в Средиземное море

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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", как ожидается, в этом месяце могут завершить дальний поход в Средиземное море и взять курс на Североморск (главная база Северного флота России), сообщил во вторник информированный источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", - сказал собеседник агентства.

29 декабря 2016 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы возможности для сокращения российской группировки войск в этой стране.

15 ноября прошлого года российское военное руководство сообщило о первом в истории боевом применении авиакрыла "Адмирала Кузнецова" - палубные истребители задействованы в военной операции на территории Сирии.

Корабельная ударная авианосная группа во главе с "Петром Великим" покинула Североморск 15 октября 2016 года.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко заявил ранее, что применение "Адмирала Кузнецова" в Сирии было успешным, флоту нужны новые авианосцы.

"Первое боевое применение показало, что наш современный Военно-морской флот может применять авианосцы. "Адмирал Кузнецов" у нас один, и то разработки прошлого века, - сказал он. - Необходимы новые авианосцы на новой элементной базе".

Накануне на Северном флоте (СФ) России заявили, что в 2017 году корабли СФ обеспечат военно-морское присутствие в районах мирового океана.

"Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, - говорилось в официальном сообщении флота, - в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн".

Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» принимает участие в операции российских Воздушно-космических сил в Сирии с 15 ноября 2016 года.

За время операции крейсер потерял два истребителя. МиГ-29 и Су-33 разбились во время посадки, в обоих случаях пилоты успешно катапультировались. Аварии, как предполагается, были связаны с неисправностью тросов, которые должны останавливать самолет после посадки на палубу.

Источник: interfax.ru