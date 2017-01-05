Доходы Кубани после Олимпийских игр-2014 выросли в 3,5 раза

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 января на совещании в Сочи заявил о росте доходов бюджета Краснодарского края.

По словам премьер-министра, во многом благодаря работе, которая проводилась перед Олимпиадой в 2014 году, Сочи стал круглогодичным курортом мирового уровня, а также центром подготовки профессиональных спортсменов.

Медведев отметил, что в лучшую сторону изменилась ситуация в гостиничном бизнесе. Перед Зимними играми было построено 42 отеля, реконструировано 28 средств размещения. Номерной фонд Сочи в данный момент рассчитан на 200 тыс. мест. Загруженность отелей в высокий сезон достигает 100%.

«Вся инфраструктура постолимпийского наследия привлекает все большее число туристов. В прошлом году здесь отдохнули 6,5 млн человек, и это вносит существенный вклад в развитие региона, — отметил премьер-министр. — Доходы, которые поступали в бюджет Краснодарского края с доолимпийского периода по настоящее время, увеличились в три с половиной раза — это 350%».

Министр культуры РФ Владимир Мединский добавил, что в Сочи активно проводятся культурные мероприятия для привлечения туристов. В том числе благодаря им, в прошлом году Олимпийский парк посетили около 3 млн человек.

«Хочу отметить консолидированные усилия администрации Краснодарского края, города Сочи, всех министерств и ведомств», — подчеркнул глава министерства культуры.

При этом, по словам премьер-министра, существует необходимость дальнейшего развития курорта. По словам главы Правительства РФ, важно разрабатывать проекты соединения горнолыжных трасс, а также введения единого ски-пасса.

«Есть предложения от собственников отелей по увеличению количества пригородных поездов "Ласточка" в зимний период, по инженерному укреплению береговой линии в районе Имеретинской низменности», — добавил Медведев.

Кроме того, для повышения посещаемости курорта в период межсезонья необходимо рассмотреть вопрос системной поддержки туроператоров, сообщил Мединский.

По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, при дальнейшем развитии Сочи необходимо уделять внимание и другим прибрежным территориям Кубани.

«Сочи сегодня культурная, деловая площадка, а главное – мировой круглогодичный курорт. Но хорошо бы, чтобы и другие города Черноморского побережья стали круглогодичными», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

Источник: kuban24.tv