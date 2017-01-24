В Краснодарском крае казачьим обществам было выделено более пяти тысяч гектаров земли

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В Краснодаре состоялось селекторное совещание по вопросу исполнения поручений главы региона. Участие в нем приняли вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти края, главы муниципалитетов в студиях.

Особое внимание в ходе совещания было уделено поручению губернатора о предоставлении районным казачьим обществам земельных участков площадью от 300 до 500 гектаров.

Как сообщил вице-губернатор Николай Долуда, к началу 2017 года у казачьих обществ имеется 399 земельных участков общей площадью порядка 12 тыс. га. В 2016 году было выделено 267 земельных участков общей площадью 5139 га. Из них департаментом имущественных отношений края выделено 2214 га земли, муниципалитетами – почти три тысячи га.

По словам вице-губернатора, в настоящее время более 300 га земли имеется у казачьих обществ в 14 муниципальных образованиях края. От 200 до 300 га земли – в четырех муниципалитетах. От 100 га до 200 га земли у казачьих обществ в 15 городах и районах края.

– Однако есть районы, в которых по непонятным причинам работа по выделению земли не ведется. Среди них – Апшеронский, Гулькевичский, Красноармейский, Кореновский, Северский, Успенский и Усть-Лабинский районы, – подчеркнул заместитель руководителя региона.

Вениамин Кондратьев поручил руководителю контрольного управления администрации края в ближайшее время провести проверки в указанных муниципальных образованиях. Необходимо разобраться, почему земельные вопросы не решаются, и наладить эту работу, акцентировал губернатор.

Говоря о перспективах работы в текущем году, Николай Долуда отметил, что муниципальными образованиями края для выделения казачьим обществам предложено суммарно еще 279 земельных участков общей площадью 5900 га земли. Работа по оформлению данных земель продолжается.

Пресс-служба администрации Краснодарского края