Состоялась рабочая встреча руководства ПАО «НМТП» и Северо-Кавказской железной дороги

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Группа НМТП (LSE: NCSP, MoEx: NMTP) сообщает о том, что в Новороссийском морском торговом порту состоялась встреча генерального директора С.Х.Батова иначальника Северо-Кавказской железной дороги В.Г. Пястолова.

Напомним, что 19 октября 2015 года состоялось подписание положения о «Единой комплексной диспетчерской смене станции Новороссийск СКЖД – филиала ОАО «РЖД» и ПАО «НМТП». Действие этого проекта уже позволило повысить эффективность взаимодействия Новороссийского морского торгового порта и железной дороги, сократить и предотвратить сверхнормативные простои вагонов в ожидании погрузки и выгрузки. Единая комплексная диспетчерская смена, благодаря внедрению специального режима взаимодействия оперативных работников станции Новороссийск СКЖД и ПАО «НМТП», обеспечила единство и согласованность технологических процессов и операций на железнодорожных путях СКЖД и путях необщего пользования, находящихся в ведении ПАО «НМТП».

Увеличение темпов обработки вагонов стало возможным за счет технического переоснащения перевалочных мощностей порта. Только в прошедшем году портом введено в эксплуатацию 5 полноповоротных погрузчиков на рельсовом портале и 1 полноповоротный погрузчик на колесном ходу производства Либхерр, 1 портовый мобильный кран Либхерр LHM 280 грузоподъемностью 84 тонны. В ближайшей перспективе планируется ввод еще 3-х портальных кранов российского производителя ЗАО «СММ» «Витязь» грузоподъемность 63 тонны.

На встрече генеральный директор ПАО «НМТП» С.Х. Батов отметил: «По итогам прошлого года ПАО «НМТП» удалось значительно увеличить объем обработки вагонов относительно 2015 года: с экспортными грузами на 17%, в том числе черные металлы на 15%, железорудное сырье на 46%. По отношению к 2014 году порт показал увеличение обработки вагонов с экспортными грузами на 35%, в том числе чермет на 34%, и руда на 86%.»

Обе стороны отметили важность сохранения дальнейших партнерских связей и повышения эффективности взаимодействия. Об этом сказал и начальник Северо-Кавказской железной дороги В.Г.Пястолов: «Между ПАО «НМТП» и ОАО «РЖД» за время совместной работы сложились партнерские долгосрочные отношения и для нас очень важно сохранить и укрепить их и в будущем».

В рамках встречи было проведено торжественное награждение сотрудников, обоих предприятий, отличившихся в совместной работе в составе Единой комплексной диспетчерской смены. За добросовестную и профессиональную работу благодарственными письмами ОАО «РЖД» были награждены работники ПАО «НМТП»: начальник управления железнодорожного транспорта Виктор Эдуардович Кузнецов, заместитель начальника управления железнодорожного транспорта Елена Александровна Шульга, ведущий инженер по планированию Арсен Арташесович Арутюнян, заместитель технического директора по механизации - начальник управления механизации Игорь Дмитриевич Пащенко, диспетчер по железнодорожным операциям отдела маневровых работ Владимир Валерьевич Коренчук. От имени генерального директора ПАО «НМТП» С.Х.Батова были вручены благодарственные письма работникам Северо-Кавказской железной дороги: станционному диспетчеру Александру Андреевичу Шелутинскому, поездному диспетчеру Николаю Александровичу Бычихину, дежурному по парку Татьяне Николаевне Арутюнян, составителю поездов Сергею Александровичу Коробову, машинисту Расиму Аединовичу Ибраимову.