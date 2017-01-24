Игорь Дяченко представил свой план на первые 100 дней

За этот период команда администрации должна решить стратегические задачи по сохранению стабильности в работе городского хозяйства, социальной сферы и приступить к разработке «Стратегии социально-экономического развития Новороссийска до 2030 года».

Важнейшим приоритетом в работе муниципалитета должен стать курс на развитие города, отметил Игорь Дяченко. Для этого, по мнению градоначальника, необходимо формировать благоприятный инвестиционный климат. Привлечение в город капитала поможет увеличить темпы экономического роста, поддержит социальную стабильность.

Новая стратегия развития города до 2030 года будет ориентирована на увеличение населения до 500 тысяч человек. «Мы должны понимать, каким станет город в ближайшие 13 лет, за счёт чего он сможет развиваться и как обеспечить новороссийцам рост качества жизни», - пояснил И. Дяченко.

Он сообщил, что его план «100 дней» включает в себя 16 направлений: «Это задачи, которые я ставлю перед своей командой для формирования эффективной схемы управления городом».

Особое внимание будет уделено кадровой политике. Сегодня Городская Дума утвердит новую организационную схему администрации, будет модернизирована система оценки эффективности деятельности подразделений, запланирована оптимизация системы управления. «Я убеждён, чтобы добиться успеха, каждый управленец должен быть менеджером, уметь зарабатывать деньги в городскую казну», - сказал глава муниципалитета. По его мнению, именно эти качества муниципальных служащих позволят увеличить доходы городского бюджета, эффективность использования городского имущества. «Нам предстоит сложный год, но стабилизация экономики уже чувствуется. Мы должны стремиться к тому, чтобы 2017–ый был плодотворным, - отметил И. Дяченко, - а предпосылки к тому есть. Инвестиции, которые мы привлекли на Сочинском форуме в2016 году, уже работают. В феврале на очередном российском экономическом саммите мы также планируем сформировать серьёзный инвестиционный портфель, у нас уже есть, что предложить».

Ещё одно направление плана «100 дней» – дороги и дорожная безопасность.

«Мы готовим реальную программу на 2017 год. Будем корректировать бюджет на ремонт дорог. Это приоритетное направление», - заявил глава города. Он сообщил, что финансирование этой программы в 2018 году будет увеличено в 3 раза для того, чтобы провести ремонты не только гостевых, но и других улиц. Кроме того, Игорь Дяченко рассчитывает получить 100-120 миллионов рублей на ремонт дворовых территорий из средств федеральной программы, предусмотренных для Краснодарского края.

По словам Игоря Дяченко, будет продолжена реализация программы «Большая вода», на 2017 год предусмотрено финансирование из краевого бюджета в размере 120 млн. рублей плюс муниципальные средства. За последние годы удалось сделать немало, если в 2003 году всего 20% населения были круглосуточно обеспечены центральным водоснабжением, то сегодня осталось лишь 20% тех, кто получает воду по графику.

По поручению губернатора планируется заменить 5% водоводов, в Новороссийске это 32 км сетей. Задача будет выполнена, заверил глава города.

План «100 дней» охватывает все сферы: ЖКХ, городскую энергетику, общественный транспорт, градостроительную политику, экологию, туризм и др.

«При бесспорной важности всех этих направлений, я делаю ставку на привлечение инвестиций, без них ни одна отрасль не может рассчитывать на прогресс», - резюмировал Игорь Дяченко.