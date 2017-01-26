Дума Краснодара выделит 628 земельных участков многодетным семьям

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Участки, предназначенные горожанам, которые имеют трех и более детей, расположены в поселке Пригородном. В работе заседания принял участие глава Краснодара Евгений Первышов.

— Законодательное собрание края поддержало нашу инициативу по формированию в Краснодаре очереди из многодетных семей, претендующих на земельные участки, и предоставление им земельных наделов в порядке очередности. Именно таким образом будут предоставляться участки в поселке Пригородном, — сказала председатель городской Думы Вера Галушко.

Участки средней площадью 900 кв.м будут впервые распределяться по новому порядку — в присутствии специально созданной комиссии.

На процедуру распределения будут приглашены многодетные семьи, уже вставшие на очередь, в количестве 628 человек. О проведении распределения участков их предварительно известят письменным уведомлением.

В назначенный день в присутствии комиссии приглашенные многодетные в порядке постановки на очередь будут вытягивать конверты (по количеству участков) с адресом и кадастровым номером конкретного земельного участка, который будет им в дальнейшем передан. В случае отказа место в очереди за претендентом будет сохранено.

Земельные участки многодетным семьям в Краснодаре начали предоставлять с сентября 2011 года. Площадь участков — от 600 до 1000 кв. м. Всего поэтапно было выделено более 1800 участков, в том числе: 112 — в хуторе Копанском, 555 — в станице Старокорсунской, 256 — в хуторе Октябрьском, 114 — в хуторе Новом, в поселке Лазурном — 804.

Кроме этого, сегодня депутаты отклонили два проекта изменений в Генеральный план, связанных с изменением назначения земельных участков и планируемом многоэтажном жилищном строительстве в районе поселка Индустриального и в станице Старокорсунской.

В первом случае — застройщик не предусмотрел возведение социальных объектов — школы и детского сада, во втором — многоэтажное строительство в центре станицы, где преобладает частный сектор, вызывает много вопросов.

— Эти проекты предлагаю сегодня отклонить, буду лично разбираться в ситуации с данным участком. В том числе и в отношении цены, по которой был продан участок в 0,5 га за сумму меньше миллиона рублей, — сказал Евгений Первышов.

Депутаты подавляющим большинством проекты изменений в Генеральный план отклонили.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара