На Кубани обсудили стратегию социально-экономического развития региона

/Официальные новости/

В Краснодаре завершилась первая сессия по разработке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

Участие в мероприятии приняли министр экономики Кубани Александр Руппель, представители органов исполнительной власти, общественных, научных организаций, предприниматели.

В рамках первой стратегической сессии, прошедшей в течение четырех дней, обсуждался начальный этап разработки стратегии. В частности, была проанализирована первичная диагностика Краснодарского края и определены векторы развития приоритетных направлений экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, курорты, а также социальной сферы. Участники обсудили вопросы пространственного развития территории, бюджетной, инвестиционной политики и человеческого капитала. Отдельное внимание было уделено формированию «умной экономики», предполагающей внедрение инноваций во всех сферах.

В конце марта планируется проведение второй сессии, в ходе которой начнется углубленное изучение программ развития 300 крупнейших предприятий региона и муниципалитетов, формирование приоритетных инвестиционных площадок. Кроме того, начнется подготовительный этап по выработке доктрины развития края.

Все принятые решения и документы будут размещаться на стратегическом портале Краснодарского края, запуск которого планируется в ближайшее время.

Напомним, разработка стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года идет по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Всего предполагается четыре основных этапа. Завершить работу над формированием главного перспективного документа в региональной экономике необходимо до конца 2017 года.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края