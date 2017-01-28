В Дагестане депутаты отменили льготы для семей экс-руководителей республики

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Члены семей экс-руководителей Дагестана лишены льгот, гарантированных им республиканским законом «О гарантиях высшему должностному лицу РД, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» Соответствующие изменения в документ депутаты Народного собрания внесли в сегодня, 27 января.

Кроме того, экс-руководители региона смогут получить льготы только по достижению пенсионного возраста или при потере трудоспособности.

Депутаты сохранили бывшим главам Дагестана право на охрану, спецсвязь, страхование здоровья, ежегодную путевку в санаторий, обслуживание транспорта и ежемесячное пособие в размере 75% от их зарплат. Все указанные льготы предоставляются за счет бюджета республики.

После распада СССР в Дагестане сменилось 3 главы республики. В 1996-2006 годах регионом руководил Магомедали Магомедов в должности председателя Госсовета РД, в 2005-2010 годах президентом Дагестана был Муху Алиев, в 2010-2013 годах эту должность занимал Магомедсалам Магомедов. С 2013 года республикой руководит Рамазан Абдулатипов в должности главы Дагестана.

Источник: ndelo.ru