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В Хасавюрте ввели режим КТО

Режим контртеррористической операции введен в дагестанском Хасавюрте, сообщил представитель оперативного штаба по республике.

К 9.50 мск началась активная фаза операции — силовики начали штурмовать дом, где засели боевики. Позднее стало известно, что трое преступников были ликвидированы.

На территории или объектах, в пределах которых введен правовой режим КТО, на период проведения операции допускается усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, проверка документов у всех людей и ряд других ограничений.

Источник: ria.ru

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Категория: Новости / Официальные новости

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