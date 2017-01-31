В Минске назвали условия для выступления россиян под флагом Белоруссии

/Официальные новости/

Для выступления российских легкоатлетов под флагом Белоруссии раньше, чем через два года, нужно согласие Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил РИА Новости руководитель белорусской федерации легкой атлетики, депутат парламента республики Вадим Девятовский.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Федоров направил запрос президенту Белоруссии и главе Национального олимпийского комитета страны Александру Лукашенко с просьбой начать предварительные консультации о возможности выступлений российских легкоатлетов под флагом Белоруссии на международных соревнованиях.

"В принципе такое возможно в случае получения гражданства. Но стандартный "карантин", когда спортсмен не может выступать, длится два года", — рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что существует возможность уменьшения срока "карантина", но для этого нужно решение IAAF, а также согласие федерации страны, за которую спортсмен выступал до этого — в данном случае ВФЛА.

Как отмечается в запросе Федорова, совет IAAF запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях под российским флагом. Однако IAAF оставил за спортсменами, не замешанными в допинговом скандале, право на выступление на международных соревнованиях, но не под флагом России.

Источник: ria.ru