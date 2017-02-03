В Славянском районе заместитель руководителя следственного отдела СКР по краю принял участие в семинаре-совещании

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В Славянском районе состоялся семинар-совещание по вопросам профилактики совершения преступлений и правонарушений несовершеннолетними, а также профилактики жестокого обращения, преступлений в отношении несовершеннолетних, половой неприкосновенности, безопасности в сети Интернет.

Заместитель руководителя Славянского межрайонного следственного отдела СКР по краю Максим Комоликов в своем выступлении отметил, что большинство преступлений, совершенных несовершеннолетн ими, связано с недостаточным надзором за детьми в силу асоциального образа жизни их родителей, зачастую злоупотребляющих спиртными напитками, наркотиками, не имеющих постоянного источника дохода. Кроме того отсутствует и должная предупредительна я работа. Меры чаще всего принимаются уже после совершения противоправного деяния. А семьи, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации и нуждаются в помощи государства, выявляются не всегда своевременно. В результате многие из таких детей становятся жертвами преступлений или сами совершают правонарушения. В выступлении были также затронуты вопросы вовлечения несовершеннолетн их в совершение преступлений, а также их безвестного исчезновения, детского суицида, склонения детей к употреблению спиртных напитков и наркотиков. По каждому уголовному делу о преступлениях, совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетн их, дается правовая оценка действиям не только должностных лиц, но и лиц, а также родителей, ответственных за воспитание малолетних и несовершеннолетн их потерпевших. В каждом случае в обязательном порядке устанавливаются обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. По оконченным уголовным делам данной категории в адрес должностных лиц, допустивших нарушение законодательства , вносятся представления об их устранении.

В семинаре-совещан ии также приняли участие представители органов внутренних дел, администрации и средних образовательных учреждений.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю