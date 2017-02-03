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Врио главы Апшеронского района назначили Романа Германа

Депутаты Совета муниципалитета на внеочередной сессии 3 февраля приняли отставку главы Апшеронского района Андрея Кравченко и назначили временно исполняющего обязанности руководителя муниципалитета.

Им стал Роман Герман. Ранее он дважды избирался депутатом Совета муниципального образования Апшеронский район, работал заместителем председателя совета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Андрей Кравченко 31 января попросил согласия губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на освобождение от должности главы Апшеронского района. Кондратьев прошение об отставке принял.

Губернатор 31 января в входе рабочего визита в Апшеронский район возмутился срывом открытия воздухоопорного спорткомплекса, который должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2016 года. Он также раскритиковал бездействие главы района по укреплению береговой линии рек Пшеха и Туха.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Официальные новости

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