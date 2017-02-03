Аксенов уволил главного строителя Крыма за срыв ФЦП

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Глава Крыма Сергей Аксенов уволил начальника службы капитального строительства республики Ивана Пойду за срыв федеральной целевой программы.

«Постановляю освободить Пойду Ивана Ивановича от должности начальника Службы капитального строительства Республики Крым по соглашению сторон», — уточняется в тексте документа, опубликованном на официальном портале Правительства Крыма.

Иван Пойда занимал пост главы Службы капитального строительства Республики Крым с 19 апреля 2016 года. В конце декабря в его отношении началась проверка из-за срыва сроков исполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года (ФЦП)».

В апреле 2016 года вице-премьер Дмитрий Козак жестко раскритиковал власти Крыма и Севастополя за срыв графика программ ФЦП, утвержденный им 11 декабря 2015 года. Так, по данным департамента реализации региональных инвестиционных программ Минэкономразвития, по состоянию на 5 апреля 2016 года из 222 объектов капстроительства, ответственными исполнителями которых значились субъекты Крымского федерального округа, 124 объекта имели фактическое отставание (105 — в Крыму, 19 — в Севастополе).

Источник: yuga.ru