Обращение председателя избирательной комиссии Краснодарского края к молодым и будущим избирателям Краснодарского края в связи с проведением Дня молодого избирателя

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Избирательная комиссия Краснодарского края в своей деятельности уделяет особое внимание работе с молодежью – основным социальным резервом и движущей силой нашего общества.

В наши дни молодые и энергичные люди Кубани принимают активное участие в выборах в качестве избирателей, используют свое пассивное избирательное право, становясь депутатами представительных органов, приходят работать в органы государственной власти и местного самоуправления, заявляют о себе как яркие политические лидеры. Так современная молодежь стремится реально участвовать в определении своей судьбы, в жизни станицы, города, района, края, страны.

С 2008 года в Российской Федерации ежегодно проводится День молодого избирателя. Избирательная комиссия Краснодарского края поздравляет молодежь Кубани с этим событием и приглашает ее принять самое активное участие в мероприятиях, которые состоятся на территории края в рамках Дня молодого избирателя.

В период с 1 по 26 февраля 2017 года мы предлагаем молодым и будущим избирателям Краснодарского края стать непосредственным и участниками данных мероприятий, встретиться с организаторами выборов и узнать об избирательном процессе на уровне его практической реализации.

В рамках Дня открытых дверей в избирательной комиссии Краснодарского края, желающие смогут непосредственно познакомиться с деятельностью комиссии, побеседовать с членами крайизбиркома и руководителями структурных подразделений его аппарата, узнать о работе Государственной автоматизированн ой системы «Выборы» (ГАС «Выборы»), принять участие в «тренировочном голосовании», протестировав работу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

С период 13 по 17 февраля 2017 года в сетевом издании «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края» состоится интернет-виктори на на знание избирательного законодательства , истории выборов и парламентаризма в России». Участие в интернет-виктори не могут принять молодые и будущие избиратели Краснодарского края – посетители сетевого издания «Вестник избирательной комиссии Краснодарского края».

В период с период с 13 марта по 21 апреля 2017 года избирательной комиссией Краснодарского края будет проведен краевой конкурс информационных видеороликов и электронных плакатов на тему: «Наш выбор.Да!» среди молодых и будущих избирателей Краснодарского края.

В период с 15 февраля по 7 апреля 2017 года избирательной комиссией Краснодарского края совместно с высшими учебными заведениями, расположенными на территории Краснодарского края, состоится конкурс научных студенческих работ по вопросам теории и практики избирательного законодательства в связи с предстоящим единым днем голосования 10 сентября 2017 года, по результатам которого будет организована научно-практичес кая конференция.

Вы молоды, активны, целеустремленны, хотите высказать собственное мнение – участвуйте в мероприятиях, проводимых системой избирательных комиссий Краснодарского края, и приводите с собой своих друзей и знакомых.

Мы всегда ждем Вас на избирательных участках и призываем активно участвовать в выборах различного уровня!

Председатель избирательной комиссии Краснодарского края А.Д. Черненко