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В краснодарском фонде капремонта сменится руководитель

Новым руководителем НКО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов» станет Андрей Аксенов.

«Официально Аксенов вступит в должность 8 февраля», — рассказали в краснодарском фонде капремонта.

О кадровых перестановках в своем твиттере накануне написал депутат ЗСК, член комитета по вопросам промышленности, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Гусак.

«Сегодня на заседании комитета в ЗСК познакомились с новым и. о. руководителя Фонда капитального ремонта домов. Пожелал навести порядок в изможденном фонде», — сообщил он.

В феврале 2016 года и. о. гендиректора краснодарского краевого фонда капитального ремонта стал Владимир Шуляренко. Предыдущего руководителя Елену Березницкую назначили его заместителем. В начале года она второй раз не прошла тест на профпригодность. В июле 2016 года администрация края объявила конкурс на замещение вакантной должности гендиректора организации «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов». И. о. генерального директора НКО «Фонд капитального ремонта МКД» в июле 2016 года стал Дмитрий Фабрикант.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Официальные новости

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