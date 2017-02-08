Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой
Для пользователей Единого портала госуслуг снижен размер платежей на 30 процентов при оплате госпошлин за получение федеральных услуг.
В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственных пошлин.
Чтобы получить скидку:
- Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
- Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате.
- Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины:
- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.
В настоящее время подешевели особенно популярные у населения государственные услуги. К примеру, получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства и подача заявления в ЗАГС.
В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года.
Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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