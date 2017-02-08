Госуслуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой

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Для пользователей Единого портала госуслуг снижен размер платежей на 30 процентов при оплате госпошлин за получение федеральных услуг.

В текущем году вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и теперь пользователям Единого портала государственных услуг будет предоставляться 30% скидка на оплату государственных пошлин.

Чтобы получить скидку:

Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг. Подождите, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в Личном кабинете, и перейдите к оплате. Выберите безналичный способ для оплаты госпошлины: Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);

Электронный кошелек (Webmoney);

Мобильный телефон (Федеральные операторы).

Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на оплату пошлины.

В настоящее время подешевели особенно популярные у населения государственные услуги. К примеру, получение или замена водительского удостоверения, регистрация транспортного средства и подача заявления в ЗАГС.

В соответствии с п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 N 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ» оплачивать госпошлины со скидкой можно до 01 января 2019 года.

Источник: Отдел по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по Краснодарскому краю