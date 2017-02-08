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Шаг на встречу!

В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя в Краснодарском крае, члены территориальной избирательной комиссии Пригородная проводят встречи с молодыми и будущими избирателями– активистами сельских округов Новороссийского внутригородского района. 

7 февраля в Глебовском сельском округе участниками такой встречи стали лидеры школьного самоуправления и член территориальной избирательной комиссии Пригородная, глава сельского округа- Кучера Елена Алексеевна. На встрече также присутствовали члены молодежной участковой комиссии.

В ходе встречи Елена Алексеевна, рассказала ребятам об основах избирательного права и избирательного процесса, об истории парламентаризма в России.

Отдельно была затронута тема работы территориальной и участковых избирательных комиссий, также ребят интересовало, в каком качестве можно принять участие в избирательном процессе.

В целом встреча получилась насыщенной и интересной для всех ее участников.

Источник: ТИК "Пригородная" г. Новороссийск

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Категория: Новости / Официальные новости

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