Губернатор поручил перепроверить все разрешения на строительство в Краснодаре

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«С главой Краснодара Евгением Первышовым осмотрели сегодня проблемные зоны застройки города: в Прикубанском, Западном и Центральном округах. Я поручил перепроверить все разрешения на строительство, которые выдала мэрия за последнее время».

Все стройки, которые сейчас идут или начинаются по этим разрешениям, должны соответствовать действующему Генплану города. Краснодару теперь как никогда необходимы прозрачная система контроля за строительством и выдачи документов, а также полный переход на комплексную застройку.

Источник: Вениамин Кондратьев