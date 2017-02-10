В Сочи решили построить мусоросортировочный завод

/Официальные новости/

В Сочи в феврале обсудили проблему утилизации твердых бытовых отходов.

Власти Сочи разработали программу мероприятий на Год экологии. В частности, планируется построить новый мусоросортировочный завод.

«Правительство РФ предусмотрело программу на пять мусоросортировочных заводов. Это завод в Казани и четыре завода в Подмосковье. Мы ждем буквально со дня на день, когда Сочи будет также включен в эту программу», — отметил глава курорта Анатолий Пахомов.

При строительстве завода планируют использовать экологически чистую технологию Hitachi Zosen.

Мэр подчеркнул, что без одобрения сочинцев проект не может быть реализован. Он также поручил привлечь горожан и к вопросу благоустройства горы Благодать в микрорайоне Бытха, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv