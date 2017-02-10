Социальное партнерство по-новороссийски

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15 тысяч тонн цемента предоставит городу ОАО «Новоросцемент». Он пойдёт на покрытие дорог в труднодоступных местах и частном секторе, на сооружение подъездных путей к социальным объектам и строительство ливнёвых коллекторов.

Соглашение о социальном партнёрстве подписали сегодня глава администрации города-героя Новороссийск Игорь Дяченко и генеральный директор ОАО «Новоросцемент» Игорь Солонин.

Как заявил И.В. Солонин, совет директоров предприятия решил в этом году увеличить объём предоставляемого городу бетона на 5 тысяч тонн, всего 15 тысяч тонн. «Новоросцемент традиционно берёт на себя социальную ответственность. Мы и впредь намерены вносить свой вклад в развитие и благоустройство города несмотря на сложные времена», - сказал Солонин. Он сообщил, что с администрацией города уже согласованы объекты, на которых будет использоваться выделенный бетон.

Глава города поблагодарил руководство ОАО «Новоросцемент» за сотрудничество, и отметил, что благодаря давнему партнёрству, удалось решить множество проблемных вопросов в городе. В Восточном районе уже забетонировано 98%, осталось сделать 1 улицу и 2 переулка. На 70% одеты в бетонно-цементно е покрытие улицы Центрального района. Большой объём работ по облагораживанию дорожной сети выполнен в Приморском и Новороссийском районах.

«В этом году мы планируем сделать дорогу к новому кладбищу на горе Щелба, продолжим бетонирование дорог на Буграх. Также будем строить новые ливнёвки», - сообщил Игорь Дяченко. Он напомнил, что «метод народной стройки» по бетонированию улиц в частном секторе появился в 2005 году именно благодаря социальному партнёрству с ОАО «Новоросцемент». За это время были благоустроены сотни улиц.