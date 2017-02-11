/Официальные новости/

Главный архитектор Новороссийска будет выбран на открытом конкурсе. Главные требования - опыт и профессионализм. Сообщил на своей странице в Фейсбуке глава города-героя Игорь Дяченко.

Прием документов от кандидатов пройдет с 20 по 25 февраля, итоги конкурса подведем в первой половине марта.

Ориентировочная дата проведения конкурса 6 - 10 марта 2017 года.

Место проведения конкурса: город Новороссийск, ул. Советов, д. 18

О результатах конкурса все кандидаты уведомляются в письменной форме в течение семи календарных дней со дня его завершения