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Азамат Кисиев – победитель кастинга «Ведущий Алании»

Студент 6-го курса СОГМА Азамат Кисиев стал победителем кастинга «Ведущий Алании» по итогам народного голосования, которое проходило на сайте ГТРК «Алания», социальной сети «Фейсбук» и «15-й Регион».

Он набрал 1937 голосов. Виктория Базгадзе — 1109. Алексей Смагин  — 920, Ирина Хабалова — 689. Всего голосование собрало 4062 голоса.

Источник: http://region15.ru/news/2017/02/12/22-00/

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Категория: Новости / Официальные новости

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