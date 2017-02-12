Азамат Кисиев – победитель кастинга «Ведущий Алании»

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Студент 6-го курса СОГМА Азамат Кисиев стал победителем кастинга «Ведущий Алании» по итогам народного голосования, которое проходило на сайте ГТРК «Алания», социальной сети «Фейсбук» и «15-й Регион».



Он набрал 1937 голосов. Виктория Базгадзе — 1109. Алексей Смагин — 920, Ирина Хабалова — 689. Всего голосование собрало 4062 голоса.



Источник: http://region15.ru/news/2017/02/12/22-00/