Запрещенная к ввозу черешня из Австралии уничтожена на Кубани

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В Абинском районе на посту ДПС расположенном на 9-км автодороги М-16, сотрудниками Управления Россельхознадзор а по Краснодарскому краю и Республике Адыгея был выявлен факт перемещения продукции, попавшей под продовольственно е эмбарго РФ, а именно черешни свежей в количестве 2кг происхождением Австралия.

Товаросопроводит ельные и фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали, но на упаковке имелась маркировка, где страной происхождения значилась Австралия. На основании Указа Президента Российской Федерации от 29.07.2015 г. №391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» вышеуказанная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации, была изъята и уничтожена.

Данные мероприятия проведены в рамках выполнения Постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 (ред. от 22.10.2016) "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560, от 24 июня 2015 года № 320 и от 29 июня 2016 года № 305".

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея