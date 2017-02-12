Запрещенная к ввозу черешня из Австралии уничтожена на Кубани
В Абинском районе на посту ДПС расположенном на 9-км автодороги М-16, сотрудниками Управления Россельхознадзор
Товаросопроводит
Данные мероприятия проведены в рамках выполнения Постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. № 778 (ред. от 22.10.2016) "О мерах по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560, от 24 июня 2015 года № 320 и от 29 июня 2016 года № 305".
Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
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