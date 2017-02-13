На Балтийском флоте зенитные ракетные комплексы С-400 уничтожили воздушные цели под прикрытием «Панцирей»

/Официальные новости/

В Калининградской области прошли учения соединения противовоздушной обороны Балтийского флота (ПВО БФ), в ходе которых боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» отразили массированный ракетно-авиацион ный удар условного противника с применением современных средств воздушно нападения.

По плану учения, средства радиолокационной разведки флота отработали обнаружение воздушного нападения условного противника в установленной зоне ответственности и наведение зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» для поражения обнаруженных целей. Прикрытие комплексов С-400 осуществлялось боевыми расчетами зенитного ракетно-пушечног о комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1».

В рамках учения боевые расчеты соединения уничтожили более 30 условных воздушных целей. После отражения атаки ракетные комплексы совершили марш в новый позиционный район под прикрытием ЗРПК «Панцирь-С1» для продолжения выполнения поставленной боевой задачи.

На вооружении соединения ПВО БФ состоят современные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", способные противостоять всем средствам воздушно-космиче ского нападения, в том числе крылатым ракетам, на всех высотах полета.

ЗРПК «Панцирь-С1» является флагманом отечественной системы ПВО ближнего действия и предназначен для защиты гражданских и военных объектов, прикрытия зенитных ракетных систем (ЗРС) большого радиуса действия С-300 и С-400. Реализованный в нем комплекс ракетного и пушечного вооружения позволяет производить обстрел воздушных целей по всей глубине зоны поражения, начиная с дальних высотных целей и заканчивая внезапно появляющимися малоразмерными объектами, летящими на предельно малых высотах. Новый комплекс способен обнаруживать одновременно до 10 целей. На вооружении ЗРПК «Панцирь-С1» стоит 30-мм пушка, а также ракетные установки калибра 76 и 90 мм. Боезапаса ЗРПК хватает на 1,4 тыс. пушечных выстрелов и 12 ракет.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту