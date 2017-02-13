В Общественной палате обсудят поправки в закон "Об образовании"

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15 февраля в Общественной палате РФ состоится «нулевое чтение» проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской Федерации“ (в части создания и деятельности базовых подразделений образовательных организаций)».

Законопроект разработан Министерством образования и науки РФ и внесен в Государственную Думу в ноябре 2016 года. Он направлен на устранение трудностей, связанных с лицензированием и государственной аккредитацией тех организаций, в которых обеспечивается только практическая подготовка обучающихся при реализации отдельных частей образовательных программ.

Согласно закону, образовательные организации могут создавать кафедры и иные структурные подразделения, которые обеспечивают практическую подготовку обучающихся. При этом подобные кафедры могут создаваться и на базе иных организаций, осуществляющих схожую деятельность.

Однако поступало множество обращений от различных структур и ведомств по поводу организации образовательной деятельности в таких структурных подразделениях, расположенных вне места нахождения организаций. Суть обращений заключалась в том, что подобная образовательная деятельность подлежит лицензированию и государственной аккредитации.

Но если в филиале обеспечивается только практическая подготовка обучающихся при реализации отдельных частей образовательных программ (учебных предметов, курсов, дисциплин, практик и иных компонентов), то процесс лицензирования превращается в достаточно трудоемкий процесс. Вместе с тем создание базовых подразделений в настоящее время наиболее актуально, а значит, данный вопрос требует незамедлительного решения.

Чтобы усовершенствовать нормативно-правовое регулирование, а также снять излишние административные барьеры, и был разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Законопроектом уточняется правовой статус базовых подразделений как кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся при реализации отдельных частей образовательных программ (предметов, курсов, дисциплин, практик и иных). Также законопроектом предусматривается, что создание базовых подразделений осуществляется на основании договора, типовая форма которого утверждается Минобрнауки России.

Согласно законопроекту, отдельного лицензирования базовых подразделений, а также проведения государственной аккредитации образовательной деятельности, реализуемой в базовых подразделениях, не требуется. Также исключается необходимость согласовывать создание базовых подразделений с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, на территории которых они находятся.

На «нулевом чтении» экспертами будут подняты следующие вопросы: будут ли сняты излишние административные барьеры, к каким последствиям на практике (как положительным, так и отрицательным) может привести исключение необходимости согласования создания базовых подразделений с органами государственной власти, а также другие насущные проблемы и спорные темы.