В 2017 году должников за воду ждут серьезные неприятности

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С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения (приостановления ) предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности потребителя. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498 ресурсоснабжающе й организации достаточно только один раз уведомить потребителя о наличии задолженности и возможном ограничении коммунальной услуги. По истечении 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения, в случае непогашения долга, предоставление коммунальной услуги может быть ограничено либо прекращено.

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения (приостановления) предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности потребителя. Согласно Постановлению Правительства РФ от 26.12.2016 года № 1498 ресурсоснабжающей организации достаточно только один раз уведомить потребителя о наличии задолженности и возможном ограничении коммунальной услуги. По истечении 20 дней со дня доставки потребителю указанного предупреждения, в случае непогашения долга, предоставление коммунальной услуги может быть ограничено либо прекращено.