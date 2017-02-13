Комиссия по законопроектной деятельности одобрила очередной законопроект, направленный на пресечение «пиратства» в Интернете

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Законопроект подготовлен на основе анализа практики применения мер по ограничению доступа на постоянной основе к сайтам в интернете, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, (так называемая «вечная блокировка»). По результатам проведённого анализа были выявлены недостатки:

- невозможность применения оперативных мер реагирования в отношении автоматически создаваемых «зеркал» сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым был ограничен;

- индексация поисковыми системами сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе (поскольку требование для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, доступ к которым ограничен на постоянной основе, действующим законодательством не предусмотрено).

В связи с этим законопроектом предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети Интернет», определить порядок ограничения доступа к таким сайтам на основании обращений правообладателей в Московский городской суд.

Одновременно законопроектом вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц:

- сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений;

- производных сайтов от сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.