В Общественной палате обсудят введении уголовной введение за склонение к самоубийству

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В Общественной палате РФ пройдет «нулевое чтение» законопроекта о введении уголовной ответственности за склонение к самоубийству и содействие в совершении суицида.

Законопроект предлагает наказывать тех, кто подбивает людей к суициду, особенно детей, серьезным сроком — до 8 лет — в местах лишения свободы. Речь идет, в том числе о пропаганде самоубийств в так называемых «группах смерти» в соцсетях.

В действующем законодательстве ответственность за доведение до самоубийства наступает тогда, когда жертве угрожали. За это по закону полагается от трех до пяти лет.

«В законе нет понятия „склонение к самоубийству“. А действующая статья „Доведение до самоубийства“ не предполагает наказание для лиц, которые склоняли бы к нему, пока жертва не погибла. Мы считаем, что инициатива законопроекта — правильная, но она непременно требует доработки», — пояснила Юлия Зимова.

Источник: Общественная палата РФ