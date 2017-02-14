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Игорь Дяченко поручил разработать план обучения специалистов администрации Новороссийска

«В условиях ограниченного бюджетного финансирования проблема привлечь и удержать профессиональные кадры остро стоит перед всеми муниципалитетами», - считает глава города-героя Новороссийск И. Дяченко.

Как считают эксперты, кроме денежных стимулов наиболее эффективными механизмами формирования команды квалифицированны х специалистов на госслужбе является возможность профессиональног о обучения и попадания в кадровый резерв.

Глава администрации города поручил разработать новые эффективные правила формирования кадрового резерва, в том числе в отношении молодых специалистов.

Руководителям структурных подразделений предстоит оценить уровень подготовки своих подчиненных и отобрать наиболее перспективных сотрудников для направления на учебу. Эти чиновники смогут претендовать на карьерный рост в новороссийской администрации.

Источник: Пресс-служба администрации Новороссийска

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Категория: Новости / Официальные новости

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