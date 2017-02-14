Россельхознадзор ввел запрет на экспорт продукции птицеводства из Краснодарского края

/Официальные новости/

Управление Россельхознадзор а по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует, что согласно указаниюФедеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-НВ-7/2128 от 03.02.2017 г.,

запрещается экспорт с территорий Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики следующих товаров:

- живой домашней птицы;

- инкубационного яйца домашней птицы;

- генетического материала домашней птицы;

- птицепродукции, не прошедшей термическую обработку.

Для обеспечения выполнения ограничения в ветеринарных сопроводительных документах на указанные виды товаров, экспортируемых из Российской Федерации, в пункт, который касается благополучия по гриппу птиц, должна быть внесена запись: «кроме Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики».

При экспорте продукции птицеводства в страны, которые не выставляют особых требований и экспорт осуществляется в сопровождении ветеринарных сертификатов формы 5 , утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, в сертификате необходимо указать, что товары не происходят из Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики.

Эта запись может быть внесена как от руки, так и печатным текстом, а также должна быть заверена подписью и печатью ветеринарного врача, оформившего ветеринарный сертификат.

Также Управление информирует, что разрешен экспорт вышеуказанных товаров в третьи страны из Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики, произведенных в субъектах Российской Федерации, благополучных по высокопатогенном у гриппу птиц, если маршрут следования таких грузов не проходит по территории угрожаемых зон.

О возможности возобновления экспортных операций вышеуказанных товаров с территории угрожаемых зон будет сообщено дополнительно.