Россельхознадзор ввел запрет на экспорт продукции птицеводства из Краснодарского края
Управление Россельхознадзор а по Краснодарскому краю и Республике Адыгея информирует, что согласно указаниюФедеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору № ФС-НВ-7/2128 от 03.02.2017 г.,
запрещается экспорт с территорий Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики следующих товаров:
- живой домашней птицы;
- инкубационного яйца домашней птицы;
- генетического материала домашней птицы;
- птицепродукции, не прошедшей термическую обработку.
Для обеспечения выполнения ограничения в ветеринарных сопроводительных документах на указанные виды товаров, экспортируемых из Российской Федерации, в пункт, который касается благополучия по гриппу птиц, должна быть внесена запись: «кроме Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики».
При экспорте продукции птицеводства в страны, которые не выставляют особых требований и экспорт осуществляется в сопровождении ветеринарных сертификатов формы 5 , утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589, в сертификате необходимо указать, что товары не происходят из Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики.
Эта запись может быть внесена как от руки, так и печатным текстом, а также должна быть заверена подписью и печатью ветеринарного врача, оформившего ветеринарный сертификат.
Также Управление информирует, что разрешен экспорт вышеуказанных товаров в третьи страны из Республики Калмыкия, Астраханской области, Ростовской области, Краснодарского края и Чеченской Республики, произведенных в субъектах Российской Федерации, благополучных по высокопатогенном у гриппу птиц, если маршрут следования таких грузов не проходит по территории угрожаемых зон.
О возможности возобновления экспортных операций вышеуказанных товаров с территории угрожаемых зон будет сообщено дополнительно.
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