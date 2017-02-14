В Краснодаре уничтожили турецкие томаты, перец и кабачки, незаконно ввезенные в Российскую Федерацию

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При проведении совместных с органами ФСБ рейдовых мероприятий, направленных на выявление запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию продукции, в местах хранения и мелкооптовой торговли плодоовощной продукцией в городе Краснодаре, Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея было выявлено 3 факта реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ, общим весом 2227,5 кг.

В реализации находились томаты свежие в количестве 1520 кг, кабачки свежие в количестве 640 кг и перец красный в количестве 67,5 кг происхождением Турция.

Товаросопроводит ельные и фитосанитарные документы на данную продукцию отсутствовали, кроме того, согласно заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинного объекта, выданного ФГБУ «Краснодарская МВЛ», во всей вышеперечисленно й продукции был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный цветочный (калифорнийский) трипс. Вся продукция, запрещенная к ввозу на территорию РФ и зараженная карантинным объектом, была уничтожена согласно методике ФГБУ «ВНИИКР» по уничтожению продукции, зараженной карантинным объектом, а именно путем сжигания в печи на специализированн ом предприятии.