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Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует

Об организации выплаты пенсий и других выплат

в феврале и марте 2017г.

Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

Выплатные дни
За какие числа
21 февраля 2017г.  21-22 февраля 2017г.
22 февраля 2017г. 23-24 февраля 2017г.
7 марта 2017г.  7-8 марта 2017г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.

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Категория: Новости / Официальные новости

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