Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует

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Об организации выплаты пенсий и других выплат

в феврале и марте 2017г.

Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:

Выплатные дни

За какие числа

21 февраля 2017г. 21-22 февраля 2017г.

22 февраля 2017г. 23-24 февраля 2017г.

7 марта 2017г. 7-8 марта 2017г.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.