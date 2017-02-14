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Выплатные дни
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Новороссийске информирует
Об организации выплаты пенсий и других выплат
в феврале и марте 2017г.
Доставка и выплата пенсий и других социальных выплат на предприятиях почтовой связи города Новороссийска будет осуществляться следующим порядком:
Выплатные дни
За какие числа
21 февраля 2017г. 21-22 февраля 2017г.
22 февраля 2017г. 23-24 февраля 2017г.
7 марта 2017г. 7-8 марта 2017г.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет осуществляться в соответствии с графиком доставки.
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