Николай Любимов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области

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Президент подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Рязанской области».

В связи с заявлением Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Рязанской области Ковалёва О.И. по собственному желанию.

2. Назначить Любимова Николая Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Рязанской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.