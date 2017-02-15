Курс валют
57.74
61.30
/Официальные новости/

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Динском районе

В четверг, 16 февраля 2017 года, с 15.00 до 17.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Динском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Динскому району (ст. Динская, ул. Луначарского, д. 41).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Динскому району или по телефонам: 8 (861-62) 5-50-61, 8(861-62) 5-50-56.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Официальные новости

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Марию Максакову уволили из Гнесинки

В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 12 человек

Депутаты ЗСК утвердили кандидатуру на пост прокурора Краснодарского края

В Сочи за убийство осудят иностранца

Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Динском районе